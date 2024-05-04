Минниханов обсудил с лидером Гвинеи-Бисау его возможный визит в Татарстан

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и рассказал о том, что республика заинтересована в продвижении продукции местных предприятий в африканской стране. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Наша встреча на саммите (XV Саммита глав государств и правительств стран — членов Организации исламского сотрудничества — прим. Т-и) хорошая возможность поближе узнать об экономическом и промышленном потенциале и обсудить перспективы сотрудничества», — сказал в начале встречи Рустам Минниханов.

Он отметил, что республика активно взаимодействует с внешним миром и экспортирует порядка половины своих товаров.

«Татарстан заинтересован в продвижении в Вашу страну продукции других своих предприятий», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Кроме того, на фоне участия Президента Гвинеи-Бисау в параде Победы 9 мая в Москве участники встречи обсудили возможность посещения Умару Сисоку Эмбало Татарстана в рамках этого предстоящего визита в Россию.

Напомним, сегодня Раис РТ принял участие в церемонии открытия юбилейного, 15-го саммита. ОИС объединяет 57 государств на четырех континентах и является второй по величине межправительственной организацией после ООН. Россия является страной наблюдателем в объединении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов провел встречи с Президентом Гамбии Адамой Бэрроу и с Президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маада Био, а также с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Фото: руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.