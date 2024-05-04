Раис Татарстана и глава МИД Турции обсудили совместные проекты

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом на полях XV Саммита глав государств и правительств стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«Стороны отметили важность проведения саммита для стран исламского мира. Кроме того, в ходе короткой беседы обсудили текущие проекты между Турцией и Татарстаном», — рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Напомним, сегодня Раис РТ принял участие в церемонии открытия юбилейного, 15-го саммита. ОИС объединяет 57 государств на четырех континентах и является второй по величине межправительственной организацией после ООН. Россия является страной наблюдателем в объединении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов провел встречи с Президентом Гамбии Адамой Бэрроу и с Президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маада Био.

Фото: руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.