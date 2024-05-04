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Минниханов презентовал Президенту Гамбии экономический потенциал Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Гамбии Адамой Бэрроу. Он вкратце рассказал о республике, об ее экономическом и промышленном потенциале, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
«Отношения Российской Федерации с африканскими государствами всегда развивались в конструктивном русле. Для дальнейшего развития этого сотрудничества есть хорошие возможности. Татарстан, в свою очередь, заинтересован во взаимодействии с Вашей страной в рамках российско-гамбийских отношений», — сказал Минниханов в приветственной речи.
Стороны обсудили важность проведения саммита Организации исламского сотрудничества в нынешних условиях.
Напомним, сегодня Раис РТ принял участие в церемонии открытия юбилейного, 15-го саммита. ОИС объединяет 57 государств на четырех континентах и является второй по величине межправительственной организацией после ООН. Россия является страной наблюдателем в объединении.
Фото: руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
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