Минниханов презентовал Президенту Гамбии экономический потенциал Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Гамбии Адамой Бэрроу. Он вкратце рассказал о республике, об ее экономическом и промышленном потенциале, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Отношения Российской Федерации с африканскими государствами всегда развивались в конструктивном русле. Для дальнейшего развития этого сотрудничества есть хорошие возможности. Татарстан, в свою очередь, заинтересован во взаимодействии с Вашей страной в рамках российско-гамбийских отношений», — сказал Минниханов в приветственной речи.

Стороны обсудили важность проведения саммита Организации исламского сотрудничества в нынешних условиях.

Напомним, сегодня Раис РТ принял участие в церемонии открытия юбилейного, 15-го саммита. ОИС объединяет 57 государств на четырех континентах и является второй по величине межправительственной организацией после ООН. Россия является страной наблюдателем в объединении.

Фото: руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.