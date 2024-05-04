Лидер Сьерра-Леоне — Минниханову: Мы заинтересованы в сотрудничестве в сельском хозяйстве

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маада Био на полях XV Саммита ОИС, который выразил заинтересованность в сотрудничестве с республикой в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Отношения России со странами Африки всегда оставались теплыми и развивались в конструктивном русле. Мы высоко ценим возможность налаживания сотрудничества нашей республики со Сьерра-Леоне в рамках дружественных отношений наших стран», — сказал в начале встречи Рустам Минниханов.

Он констатировал, что на сегодня уровень торгово-экономического взаимодействия Татарстана с Сьерра-Леоне невысокий, хотя на рынке Африки хорошо известны вертолеты и грузовые автомобили, произведенные в нашей республике.

Рустам Минниханов обратил внимание, что Татарстан — самая северная часть мусульманского мира. У республики налажено тесное взаимодействие с Организацией исламского сотрудничества и ее институтами. По поручению Президента России Владимира Путина руководитель республики возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир» и в этой части тоже можно рассматривать разные направления для сотрудничества с Сьерра-Леоне.

Джулиус Маада Био отметил, что при подготовке к этой встречи он много слышал про Татарстан, и высказал мнение, что необходимо переходить от взаимодействия на уровне государств на уровень регионов.

«Мы рассматриваем, как перспективное сотрудничество в сельском хозяйстве. Нам важно получить опыт, технологии в этой отрасли, — сказал лидер. — У нас с Россией всегда была тесная взаимосвязь. Россия помогала нам в самые сложные времена. Поэтому мы поддерживаем Россию в этой непростой ситуации».

Напомним, сегодня Раис РТ принял участие в церемонии открытия юбилейного, 15-го саммита. ОИС объединяет 57 государств на четырех континентах и является второй по величине межправительственной организацией после ООН. Россия является страной наблюдателем в объединении.

Фото: руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.