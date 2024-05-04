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Минниханов принял участие в церемонии открытия XV саммита ОИС
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия юбилейного, XV Саммита глав государств и правительств стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).
«Раис РТ, Председатель Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“ по поручению руководства страны возглавляет делегацию Российской Федерации на саммите. Россия является страной наблюдателем в ОИС», — рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
ОИС объединяет 57 государств на четырех континентах и является второй по величине межправительственной организацией после ООН. В 2008 году руководство нашей страны приняло решение учредить постоянное представительство РФ при объединении.
Татарстан активно работает с различными институтами и подведомственными организациями объединения.
Подробнее о визите руководителя Татарстана можно узнать в материале «Минниханов в Западной Африке: исламский саммит и нефть Гамбии».
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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