Минниханов принял участие в церемонии открытия XV саммита ОИС

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия юбилейного, XV Саммита глав государств и правительств стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«Раис РТ, Председатель Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“ по поручению руководства страны возглавляет делегацию Российской Федерации на саммите. Россия является страной наблюдателем в ОИС», — рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

ОИС объединяет 57 государств на четырех континентах и является второй по величине межправительственной организацией после ООН. В 2008 году руководство нашей страны приняло решение учредить постоянное представительство РФ при объединении.

Татарстан активно работает с различными институтами и подведомственными организациями объединения.

Подробнее о визите руководителя Татарстана можно узнать в материале «Минниханов в Западной Африке: исламский саммит и нефть Гамбии».

Фото: пресс-служба Раиса РТ