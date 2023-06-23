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Минниханов обсудил строительство дороги Шали — Бавлы с главой «Автодора»
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с председателем правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Собеседники обсудили развитие дорожной инфраструктуры на территории Татарстана и реализацию ряда проектов, в том числе строительство платной автомобильной дороги Шали — Бавлы.
Минниханов также вручил Петушенко медаль «100 лет образования ТАССР» за плодотворное сотрудничество и существенный вклад в развитие Татарстана.
Автодорога Шали — Бавлы соединит две федеральные трассы — М7 «Волга» и М5 «Урал». Кроме того, она должна стать коридором для грузовых перевозок по маршруту Европа — Западный Китай. При использовании для строительства внебюджетных источников дорога может быть продлена.
Концессионное соглашение о строительстве дороги Алексеевское — Альметьевск протяженностью более 145 километров в составе трассы Шали — Бавлы является самым крупным проектом с применением механизма государственно-частного партнерства, реализующимся в республике. Общая сумма инвестиций составляет 82,4 млрд рублей.
Видео: пресс-служба Раиса РТ.
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