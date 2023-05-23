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Татарстан вошел в топ-5 регионов по развитию государственно-частного партнерства
Татарстан занял четвертое место среди регионов России по развитию государственно-частного партнерства. Рейтинг подготовлен Минэкономразвития РФ по итогам 2022 года, сообщает руководитель АИР РТ Талия Минуллина.
За последние годы республика совершила серьезный скачок в части развития ГЧП. Так, за год республика улучшился свои позиции сразу на два места — в 2021-м она была 6-й, а еще годом ранее — 67-й.
По данным АИР, республика активно использует механизм ГЧП для реализации инвестиционных проектов. К настоящему моменту в регионе действуют 130 концессионных соглашений и одно соглашение о МЧП с общим объемом инвестиций 93,3 млрд рублей.
На республиканском уровне активны 12 концессионных соглашений общим объемом инвестиций 89,9 млрд рублей, а на муниципальном — 119, общий объем инвестиций по которым достигает 3,4 млрд рублей (в том числе 1 соглашение о МЧП). 109 из них заключены в сфере ЖКХ.
«Наиболее активно проекты ГЧП реализуются в сферах коммунальной инфраструктуры, строительства социальных объектов, дорог. На сегодняшний день самый крупный реализующийся проект с применением механизма ГЧП — концессионное соглашение в составе платной автомобильной дороги «Шали (трасса М7) — Бавлы (трасса М5) в Республике Татарстан. Данное соглашение было подписано 11 января 2022 года, общая сумма инвестиций составляет 82,4 млрд рублей», — отмечается в сообщении.
По словам Талии Минуллиной, реализация механизма ГЧП запустила в Татарстане ряд новых интересных проектов, примером которых являются «Нижнекамские термы».
«„Нижнекамские термы“ — это отличный пример, когда инвестор не побоялся вложиться в рекреационную инфраструктуру и успешно работает. При этом популярность этого вида отдыха сегодня выросла так, что в Нижнекамск едут на выходные семьи со всех концов республики и из других регионов», — напомнила руководитель Агентства инвестиционного развития республики.
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