Марат Хуснуллин заявил о возможности продлить платную дорогу Шали — Бавлы в Татарстане

В Татарстане могут продлить платную автодорогу Шали (М7) — Бавлы (М5) при использовании для строительства внебюджетных источников. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Рустам Нургалиевич [Минниханов], мы с вами обсуждали возможность продления этой дороги и полноценной связки трасс М5 и М7. Давайте с учетом внебюджетных источников поставим себе задачу эту трассу тоже взять в работу», — обратился вице-премьер к Президенту Татарстана.

Хуснуллин подчеркнул, что государственно-частное партнерство вносит существенный вклад в развитие транспортных коридоров. «Это реализация таких проектов, как Шали — Бавлы, создающих дополнительные возможности для экономического развития страны в целом», — отметил он.

Проекты с участием региональных и внебюджетных средств будут и дальше поддерживаться на федеральном уровне, заверил заместитель Председателя Правительства РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане по концессионному соглашению начнутся работы по строительству трассы Алексеевское — Альметьевск в составе платной автодороги Шали (М7) — Бавлы (М5).