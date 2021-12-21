По концессионному соглашению в РТ начнется создание трассы Алексеевское – Альметьевск

В Татарстане по концессионному соглашению начнутся работы по строительству трассы Алексеевское – Альметьевск в составе платной автодороги Шали (М7) – Бавлы (М5). Соглашение передано без проведения конкурса АО «Автострада» в соответствии с действующим законодательством о государственно-частном партнерстве.

«Достаточно долгое время упорно и щепетильно готовилось это соглашение. Наверное, это первое в новейшей истории России соглашение такого объема», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на церемонии передачи документов.

Глава Миндортранса отметил, что общая протяженность автомобильной дороги Алексеевское — Альметьевск — 145 км, стоимость проекта оценивается в 83,6 млрд рублей. В частности, в средства федерального бюджета составляют 30,6 млрд рублей, республиканского бюджета — 29,8 млрд рублей, инвестора — 23,1 млрд рублей.

«Трассу должны будем построить к 2024 году. Это очень большой и важный проект для нашей республики», — подчеркнул Ханифов.

В мероприятии в режиме видеосвязи принял участие заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко. «Сегодня знаменательный день. Мы фиксируем факт подписания декларации о подготовке концессионного соглашения для развития автодорожных маршрутов на территории Татарстана. Это важно не только для республики, но и в целом для нашей огромной страны. Мы подчеркиваем и участие бизнеса в концессионных соглашениях, реализуемых в дорожной отрасли. Это важная декларация позволит развивать транспортную инфраструктуру на территории региона», – заявил он.

Решение о заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации автомобильной дороги Алексеевское – Альметьевск в составе платной автодороги Шали (М7) – Бавлы (М5) в Татарстане без проведения конкурса с АО «Автострада» принято в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ.

После проведения необходимых процедур, а также в связи с тем, что в установленный срок заявки о готовности к участию в конкурсе от других организаций не поступили, принято решение о заключении концессионного соглашения с АО «Автострада». Срок действия этого соглашения составляет 99 лет.

Фотография пресс-службы Миндортранса РТ.