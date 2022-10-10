Белорусские дорожники задействованы в строительстве автодороги Шали — Бавлы в Татарстане

Холдинг «Белавтодор» участвует в строительстве автомобильной дороги Шали — Бавлы в Татарстане. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«„Белавтодор” — это готовый трест. Они приехали со своей техникой, руководством, проектировщиками, инженерно-техническими кадрами, асфальтобетонным и грунтосмесительным заводами. То есть это боевая единица. А мы им помогаем обживаться», — рассказал глава Миндортранса.

Ханифов уточнил, что белорусские дорожники строят участок автодороги в несколько километров по своей технологии. По его словам, специалистов пригласили на работу в республику из-за нехватки собственных работников и трудностей с доставкой необходимых строительных материалов.

«На большие объекты мы уже чувствуем дефицит не только людей, но и дорожно-строительных ресурсов, механизмов и технологий доставки материалов по железной дороге. Поэтому пригласили сюда белорусских дорожных строителей. Процесс занял два-три месяца», — отметил министр.

Он подчеркнул, что Миндортранс работает по привлечению резидентов и из других дружественных стран. «Хотим на азиатские страны тоже посмотреть. Съездим на следующей неделе. Мы хотим так действовать и дальше — именно производственными ячейками приглашать на работу», — добавил руководитель Миндортранса.

В связи с этим, по мнению Ханифова, необходимо определить особый статус дорожных и строительных предприятий, представители которых приезжают работать в республику.

В проекте бюджета Татарстана заложены 6 млрд рублей на 2023 и 2024 годы для строительства участка платной дороги Алексеевское — Альметьевск. Она войдет в состав трассы Шали (М7) — Бавлы (М5). Ее протяженность превысит 145 километров.