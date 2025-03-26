Минниханов обсудил проведение совместных мероприятий с главой мотоклуба «Красная площадь»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества с директором мотоклуба «Красная площадь» Сергеем Писаренко. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе беседы, состоявшейся в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ, стороны затронули организацию новых совместных мероприятий.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На встрече присутствовала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, уточнили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В предыдущие годы мотоклуб «Красная площадь» (называвшийся ранее Red Square Chapter Russia) участвовал в мотопробегах, проводимых в Казани, в международном мотофестивале «Два кремля», организуемом совместно с Правительством Татарстана и мэрией столицы РТ, а также в ряде других мероприятий.