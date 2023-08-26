Автопробег во главе раиса и гости из ОАЭ: в Казани прошел мотофестиваль «Два Кремля»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

У Центра семьи «Казан» прошел международный мотофестиваль «Два Кремля». Организаторы – мотоклуб «Красная площадь», Правительство РТ, Мэрия Казани и Госавтоинспекция МВД РТ.

В программе мероприятия масштабный мотопробег с участием тысячи байкеров из России, ближнего и дальнего зарубежья. Самым зрелищным стало мотошоу с участием пилотажных групп и чемпионов мира по мотофристайлу.

Для детей на площадке фестиваля организовали мастер классы и различные активности. Все желающие смогли сделать фото на самых разных мотоциклах. Хедлайнером праздника стала группа «Чили».

Начался фестиваля с выступления на мотоциклах по мотоэкстриму. Свои навыки продемонстрировали не только взрослые байкеры, но и дети. Больше всего эмоций зрителей вызвал мотофристайл от команды «FERZ» – это победители международных соревнований мотошоу. Участники команды показали завораживающие трюки: прыжки с трамплина, сальто на мотоцикле, прыжки без поддержки рук.

Затем состоялся масштабный мотопробег от казанского кремля, который на мотоцикле Урал возглавил раис Татарстана Рустам Минниханов. Вслед за главой республики проехала тысяча байкеров со всей России, а также из Египта, Израиля, Ливана, Узбекистана, Казахстана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и других дружественных стран.

Участник мотопробега Максим Иванов рассказал, что собрал два десятка владельцев Уралов для участия в этой масштабной акции. Самый старый мотоцикл, который принял участие в пробеге, 1963 года выпуска, а самый молодой 2014-го, поделился он.

«Мы были удостоены чести сопровождать Раиса республики, мы стояли во главе колонны с российский триколором. Наш глава ехал с флагом Татарстана. Раис проехал с нами на мотоцикле «Урал Гирап», 2017 года выпуска. Это очень хорошая, надежная техника. Люди накатывают на нем по сто тысяч километров. Мой мотоцикл чуть помладше, мы с супругой проехали на нем из Казани в Сахалин», – поделился Максим Иванов.

После прибытия мотоколонны на площадке фестиваля началось шоу от пилотажной группы УГИБДД ГУ МВД РФ «Каскад». Они выполнили трюки на служебных мотоциклах и легковых автомобилях. Огромное удивление публики вызвало виртуозное управление действующих сотрудников ГИБДД. От их мастерства захватывало дух. Это было по-настоящему экстремальное шоу, и сорвало шквал оваций зрителей.

«Этот фестиваль стартовал пять лет назад, в этом году раис Татарстана попросил сделать что-то масштабное, и пригласить больше наших заграничных друзей. В этом году фестиваль отличается высшим уровнем организации в плане безопасности сопровождения на дорогах. Многие люди приехали в первый раз Татарстан и увидели, что это красивая республика. Они увидели за два дня в Казани много исторических мест, узнали много нового. Иностранные друзья наши приехали из Саудовской Аравии, из Дубая, они проехали по местам, где исповедуют Ислам, изучили историю Татарстана. Для них все это было впечатлительно и за каждым из них будет стоять 20-30 человек, которые станут нашими гостями в следующем году», – рассказал директор московского клуба «Red-Square-Chapter Russia-Hog» Сергей Писаренко.

Фестиваль повторится и в следующем году, пообещал директор HOG России Сергей Каменев

«В этом году этот фестиваль можно смело назвать интернациональным. Цель этого мероприятия популяризация народной дипломатии, поскольку мы в первую очередь хотим показать людям нашу страну. Благодаря подобным мероприятиям, все могут увидеть красоты, достопримечательности и культурное наследие каждого из городов. Потому что многие просто так не приехали бы в эти города», – подчеркнул Каменев.

Еще одна из задач, которую поставили перед собой организаторы шоу, привить подрастающем поколению привычку соблюдать правила дорожного движения, и не игнорировать вопросы безопасности на дорогах.

«Мотоциклисты – это не обязательно какие-то хулиганы, поэтому мы всегда преследуем цель показать, что ездить на двухколесном транспорте можно безопасно и очень слаженно. То есть этот фестиваль повышает уровень безопасного вождения. Я думаю, он будет расти и “Два кремля” в следующем году обязательно снова пройдет в Казани, и участие в нем примут еще больше стран», – заключил он.