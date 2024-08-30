Минниханов проехал по Казани на мотоцикле с участниками фестиваля «Два Кремля»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани прошел мотофестиваль «Два Кремля», приуроченный к празднованию Дня города и Республики. В колонне из 1 тысячи мотоциклистов на «Урале» проехал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Участники мотопарада двигались от площади 1 Мая до центра семьи «Казан».

Здесь участников и гостей празднования ожидало экстрим-мотошоу, которое развернулось на площадке перед дворцом бракосочетания.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Участие в мероприятии приняли мотоциклисты со всей страны и байкеры из дружественных стран: Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кипра, Казахстана и других.

Сам фестиваль проводится по инициативе столичного мотоклуба «Красная Площадь», который имеет свою тактику развития активной молодежи, заинтересованной в мотокультуре. Участники клуба демонстрируют безопасное передвижение, уважительное отношение ко всем участникам дорожного движения с акцентом на профессиональное обучение и постоянное повышение навыков езды.

Ежегодно в программу мотофестиваля входят зрелищные выступления на мотоциклах от профессионалов в различных категориях: мотоджимхана, фристайл, стантрайдинг. Сам мотопробег прошел под девизом «От Красного Кремля к Белому».

Видео: © Александр Хевронин / «Татар-информ»