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Минниханов проехал по Казани на мотоцикле с участниками фестиваля «Два Кремля»
В Казани прошел мотофестиваль «Два Кремля», приуроченный к празднованию Дня города и Республики. В колонне из 1 тысячи мотоциклистов на «Урале» проехал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Участники мотопарада двигались от площади 1 Мая до центра семьи «Казан».
Здесь участников и гостей празднования ожидало экстрим-мотошоу, которое развернулось на площадке перед дворцом бракосочетания.
Участие в мероприятии приняли мотоциклисты со всей страны и байкеры из дружественных стран: Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кипра, Казахстана и других.
Сам фестиваль проводится по инициативе столичного мотоклуба «Красная Площадь», который имеет свою тактику развития активной молодежи, заинтересованной в мотокультуре. Участники клуба демонстрируют безопасное передвижение, уважительное отношение ко всем участникам дорожного движения с акцентом на профессиональное обучение и постоянное повышение навыков езды.
Ежегодно в программу мотофестиваля входят зрелищные выступления на мотоциклах от профессионалов в различных категориях: мотоджимхана, фристайл, стантрайдинг. Сам мотопробег прошел под девизом «От Красного Кремля к Белому».
Видео: © Александр Хевронин / «Татар-информ»
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