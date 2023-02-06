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Официальная хроника
6 февраля 2023  16:36

Минниханов обсудил совместные проекты с директором мотоклуба Red Square Chapter Russia

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Минниханов обсудил совместные проекты с директором мотоклуба Red Square Chapter Russia
Фото: пресс-служба руководителя Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с директором мотоклуба Red Square Chapter Russia Сергеем Писаренко. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

На встрече, прошедшей в Доме Правительства РТ, обсуждались совместные проекты и оценивались перспективы дальнейшего сотрудничества.

Участниками мероприятия стали также вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

#Рустам Минниханов
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