Минниханов обсудил совместные проекты с директором мотоклуба Red Square Chapter Russia

Фото: пресс-служба руководителя Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с директором мотоклуба Red Square Chapter Russia Сергеем Писаренко. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

На встрече, прошедшей в Доме Правительства РТ, обсуждались совместные проекты и оценивались перспективы дальнейшего сотрудничества.

Участниками мероприятия стали также вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.