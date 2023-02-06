Минниханов обсудил совместные проекты с директором мотоклуба Red Square Chapter Russia
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с директором мотоклуба Red Square Chapter Russia Сергеем Писаренко. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
На встрече, прошедшей в Доме Правительства РТ, обсуждались совместные проекты и оценивались перспективы дальнейшего сотрудничества.
Участниками мероприятия стали также вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.