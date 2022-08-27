«Пример сплоченности и дружбы»: Минниханов возглавил колонну байкеров на мотофестивале

В Казани стартовал четвертый по счету масштабный мотофестиваль «Два Кремля», который объединил сотни участников из разных городов России. Мотоколонну байкеров, которая прибыла к площадке возле Центра семьи «Казан», возглавил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Перед прибытием основной мотоколонны у Центра семьи «Казан» собралась внушительная толпа – казанцы и гости столицы пришли посмотреть на выставку мотоциклов и ретроавтомобилей, а также патрульной техники и лаборатории безопасности Управления ГИБДД МВД по РТ. Со сцены в это время звучала концертная программа с участием заслуженного артиста РТ Филюса Кагирова и группы «Хитобои».

Затем на площадку приехала большая колонна байков во главе с Президентом Татарстана. Они обогнули «Чашу» по кругу, а затем пешком проследовали к главной сцене фестиваля.

Минниханов искренне поприветствовал многочисленных гостей события и поздравил с предстоящими праздниками – Днем города и Днем республики.

«Поздравляю всех с наступающим Днем республики и Днем нашей столицы. Огромные слова благодарности выражаю организаторам этого мотопробега, в нем принимают участие более 500 участников», – обратился со сцены Рустам Минниханов. Он обратил внимание, что это мероприятие также должно привлечь внимание людей к теме безопасного движения на дорогах и соблюдения ПДД. «Самое главное – безопасность на дорогах. Как нужно ездить [соблюдая правила дорожного движения], эта культура – она очень важна», – подчеркнул Президент Татарстана.

Он передал микрофон директору мотоклуба «Красная площадь» Сергею Писаренко, который несколько лет назад стоял у истоков фестиваля «Два Кремля». Московский гость также поздравил жителей республики и ее столицы с грядущими праздниками. Он напомнил и о том, что нынешний год является годом 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

«Ваша республика молодая, здоровая и гостеприимная. Мы убеждаемся в этом уже 4-й год. Благодарим руководство республики и вашего города за поддержку нашего фестиваля. Ведь байкерский фестиваль – это пример сплоченности и дружбы. На сегодняшний день дружба – самая надежная валюта, никакие санкции ее не запретят», - отметил Писаренко.

Он подчеркнул, что в этом году в Казани собрались байкеры не только из разных регионов России, но и их коллеги из-за рубежа. «Так что это событие становится поистине международным», – резюмировал байкер и пожелал гостям события увлекательного участия в фестивале.

По окончании приветственной церемонии стартовала основная часть фестиваля. Организаторы подготовили для гостей зрелищные показательные выступления байкеров-профессионалов, хиты звезд эстрады, мастер-классы и шоу велосипедистов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»; на анонсе: president.tatarstan.ru