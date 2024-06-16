В проповеди на Курбан-байрам назвали главную проблему современного общества

В обновленной мечети Альметьевска первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов прочитал проповедь о главной болезни современного общества — распадах семей. Проповедь была приурочена к Курбан-байраму.

«Этот год был объявлен Годом семьи. Это очень своевременно, потому что сегодня у татарской уммы и общества в целом одна общая болезнь — распад семей. Хади Такташ писал: „У каждой эпохи свой недуг, а у каждого недуга свое лекарство“», — заметил Ильфар хазрат.

Цитируя Коран, первый заместитель муфтия рассказал о точке зрения мусульман на то, для чего мужчине была дана женщина и для чего необходимо заводить семью.

«Чтобы мужчина обрел внутренний покой, ему дана была женщина. Семья — это источник душевного покоя, духовной силы, круг самых близких и дорогих людей. Семья — высшая милость Господа», — объяснил он текст Корана.

Согласно сунне, священному преданию о жизни пророка Мухаммеда, посланник Аллаха придавал огромное значение семье. Один час, проведенный с детьми, он ставил выше времени, проведенного в мечети. Один дирхам, потраченный на семью, он считал дороже тысячи дирхамов, потраченных на пути веры.

Хазрат обратил внимание на то, что государство многое делает для сохранения института семьи. Это материнский капитал, земельные участки молодым семьям и прочие льготы. Но только в Татарстане на тысячу зарегистрированных браков приходится 566 разводов.

Семья — это большой труд. Чтобы сберечь ее, Хасанов призвал мужчин делать своим женщинам добро, а женщин — добиваться одобрения своих мужчин.

«Мужчины, делайте добро своим женам. Они ваши надежные помощники, но они не владеют своим сердцем — они были вверены вам. Женщины, ваш муж для вас — и рай, и ад. Если он будет вами доволен, то будут для вас открыты врата рая, иначе — адский огонь», — заявил Ильфар хазрат Хасанов.

Повторяя слова Пророка, хазрат предупредил, что долгая ссора может привести к самым тяжелым последствиям. Если верующая семья в гневе решит разойтись дольше чем на три дня и при этом погибнет, тогда бывшие супруги, по его словам, не увидят рая.