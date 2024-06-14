К Курбан-Байраму в Альметьевске откроется обновленная мечеть

К празднику Курбан-Байрам, 16 июня, в Альметьевске откроется обновленная мечеть имени Ризы Фахретдина. При поддержке «Татнефти» к мечети пристроили стилобат, под которым будет организовано общественное пространство с кафе и зоной ритуальных услуг. Об это «Татар-информу» рассказали в Духовном управлении мусульман РТ.

«Здание создает не только комфортные условия для прихожан мечети, но и площадку, где можно говорить о религии и культуре, о традициях, о том, как они сегодня изменяются и какую роль играют в современной жизни», — пояснили в ДУМ.

На четырех этажах мечети расположены помещения для никаха и имянаречения, библиотека, конференц-зал, выставочное пространство, магазин, семейная и детская игровая зона.

Территория вокруг культового сооружения превратилась в функциональное общественное пространство, где создана просторная площадь с малыми архитектурными формами, озеленением и террасой. Площадь самой мечети составляет 4 тыс. кв. метров, а площадь пристроенного стилобата — около 6,5 тыс. кв. метров.

Фасад обновленного религиозно-просветительского центра выполнен из архитектурного бетона. Привычные бежевый, кирпично-красный, золотистый и зеленый цвета облицовки сменил естественный песочный. Для купола выбран цвет платины.

При создании внешнего облика мечети использованы перфорированные панели с традиционным орнаментом и арабской каллиграфией. В темное время суток текст татарского шамаиля XIX века «Для того, кто ищет знания, рай станет обязательным» подсвечивается изнутри, создавая необычный визуальный эффект.

Здание мечети, построенное в 1995 году, нуждалось в реконструкции: ремонт фасада проводился более десяти лет назад, а внутренние помещения не ремонтировались с момента постройки. В 2018 году прошел конкурс на лучшее проектное решение, который выиграла архитектурная мастерская «Арканика». Проект трансформации мечети включал строительство стилобата, капитальный ремонт фасада и внутренних помещений, а также замену купола и обустройство входной группы с условиями для представителей маломобильных групп населения.