Заместитель муфтия Татарстана рассказал, как решить проблему разводов

На сегодняшний день у разводов есть две основные причины — нехватка денег и несходство характеров. Об этом заявил в праздничной проповеди в обновленной Альметьевской мечети первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов.

«Государство много делает для защиты института семьи, но некоторые семьи всё равно распадаются. В Татарстане ежегодно регистрируется тысяча браков, а 566 [семей] — разводятся», — сказал в проповеди Ильфар хазрат.

Проповедник рассмотрел причины разводов с точки зрения шариата. «Обеспечение семьи Аллах возложил на плечи мужчины, поэтому по законам шариата он выше женщины», — сказал он.

Несмотря на то, что по шариату мужчина наделяется привилегиями, на него также ложится определенная ответственность — он должен платить махр (безвозмездный дар жениха невесте — прим. Т-и) и алименты, предоставить жилье, защищать от физического и психологического вреда и быть справедливым. На всё это у женщины есть право. А у мужчины есть только два права: жена должна подчиняться мужу, и муж вправе свою жену воспитывать. Но лишь до тех пор, пока муж не поднял на жену руку.

«Какой можно сделать из этого вывод? Если мужчина выплатил махр, предоставил жене отдельное жилье и защиту от любых опасностей, жена должна слушать своего мужа и делать то, что он ей велит», — выразил уверенность проповедник.

Хазрат также добавил, что из-за финансовых трудностей верующая семья не распадется. Супруги воспримут это как испытание и будут помогать друг другу. «Вот в чем суть разводов: не из-за нехватки денег, а из-за нехватки духа», — уверен Хасанов.

Вторая причина разводов — несоответствие характеров. По словам хазрата, это происходит в том случае, когда в отношениях главенствует страсть. Однако Хасанов убежден, что благополучие семьи в первую очередь зависит от послушания жены.

«По словам исламских ученых, в день Суда у женщины сначала спросят о ее молитвах, а затем об исполнении ее долга перед мужем. В книгах говорится, что у женщины, которая разгневала своего мужа, не будут приняты молитвы, пока он ее не простит», — объяснил Ильфар хазрат.

Он также посоветовал женщинам брать пример с лучших и благороднейших женщин, о которых говорится в хадисах. «Довольствуйтесь малым, берегите свою красоту, давайте своим мужьям отдыхать, готовьте вкусную пищу, дарите своим детям любовь и не высказывайтесь против мужей», — заключил Ильфар хазрат Хасанов.