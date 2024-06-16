«Семья — путь к счастью в обоих мирах»: Курбан-байрам в альметьевской супермечети

«Теперь это еще и площадка, на которой можно говорить о религии, культуре, традициях»

Открытие обновленной мечети в Альметьевске приурочили к одному из двух главных мусульманских праздников в году – Ид аль-Адха, или Курбан-байраму. В связи с этим Раис Татарстана Рустам Минниханов вновь, как и в прошлом году, поменял свою традицию последних лет встречать праздник в казанской Галеевской мечети. Учитывая, что он председатель совета директоров «Татнефти», ставшей инвестором и заказчиком реконструкции (как и строительства оригинального здания в 1990-е годы), можно предположить, что нынешние суперсовременные облик и начинку мечеть им. Ризы Фахретдина получила не без его участия. Объект он осмотрел в сопровождении бывшего и действующего гендиректоров нефтяной компании – Шафагата Тахаутдинова и Наиля Маганова.

Проект культового сооружения разработала архитектурная мастерская «Арканика», для которой этот заказ «Татнефти» уже не первый. Мечеть не только изменилась внешне, но и фактически приросла еще одним большим помещением, выполненным в виде стилобата. В нем планируется организовать общественное пространство с кафе и зоной ритуальных услуг.

«Здание создает не только комфортные условия для прихожан мечети, но и площадку, где можно говорить о религии и культуре, о традициях, о том, как они сегодня изменяются и какую роль играют в современной жизни», – рассказали «Татар-информу» в Духовном управлении мусульман РТ.

Теперь на четырех этажах мечети расположены помещения для никаха и имянаречения, библиотека, конференц-зал, выставочное пространство, магазин, семейная и детская игровая зоны. Обновленный фасад сделан из архитектурного бетона с использованием перфорированных панелей с традиционным орнаментом и арабской каллиграфией. Цветом облицовки вместо прежней цветовой разноголосицы выбран нейтральный песочный, а купол, поднятый на два метра, обрел платиновый оттенок. Культовое сооружение обзавелось также и просторной площадью с малыми архитектурными формами, озеленением и террасой.

Вместимость молельного зала осталась прежней – 1200 человек.

«Господь, даруй нашей стране победу, а Палестине — свободу»

На этот раз имам, роль которого выполнял первый заместитель муфтия РТ Ильфар Хасанов (муфтий Камиль Самигуллин в эти дни завершает хадж в Саудовской Аравии), сосредоточился в своей проповеди на семейном вопросе. Его вагаз так и назывался: «Семья – путь к счастью в обоих мирах» и был приурочен к объявленному в России Году семьи.

Впрочем, вначале он, конечно, не мог не отметить то, в каких стенах держит речь перед верующими.

«Видно, что мечеть обновлялась ради довольства Аллаха, поэтому и результат этой работы получился замечательный», – сказал Хасанов и попросил у Господа награды всем, кто участвовал в реконструкции, – «и руководителям, и простым рабочим, и спонсорам».

Переходя к главной теме, он назвал семью одной из величайших милостей Господа, необходимой для умиротворения человека, а ее деградацию – болезнью уммы. Хазрат отметил, что, несмотря на усилия государства по защите семей (материнский капитал, выделение земельных участков, различные льготы), семьи распадаются, и привел соответствующую статистику по Татарстану: на 1000 регистрируемых семей приходится 566 разводов.

На две самые распространенные причины разводов – нехватку денег и несоответствие характеров – Ильфар хазрат и предложил посмотреть с точки зрения шариата.

Он напомнил, что наряду с привилегией главенства в семье Аллах возложил на мужа обязанность обеспечивать ее пропитание. К слову, воспитание жены с помощью рукоприкладства хазрат категорически не одобрил: «Говорят, жену можно бить. Неправильно говорят! Если жена была травмирована в результате рукоприкладства, она вправе обратиться к казыю. И муж, прежде чем воспитывать жену, пусть сначала обратит внимание на себя. Каким мужьям часто достается от непослушных и упрямых жен? Тем, которые демонстрируют такую же непокорность Аллаху!»

А вот сохранение мира в семье, взаимопонимание, по словам Хасанова, зависит уже от жен. «Когда характеры не сходятся? Когда нафс силен. Благополучие семьи зависит от послушания женщины… По мнению ученых, в Судный день женщину в первую очередь спросят, совершала ли она намаз, а во вторую – выполняла ли она свой долг перед мужем. Подумайте, уважаемые женщины, сможете ли вы держать ответ?.. Ведь все очень просто: хотите быть королевой – относитесь к мужу как к королю».

В заключение проповедник призвал помнить о российских солдатах, находящихся на полях сражений, и о единоверцах в Палестине: «Просим у Аллаха помощи и защиты для них. Господь, избавь нас от несправедливостей и даруй нашей стране победу, а палестинцам – свободу. Пусть в наших семьях царят мир, благополучие и радость. С праздником!»

«Эта мечеть – пример не только для Татарстана, но и для всей России. Это настоящий исламский центр»

После намаза к собравшимся обратился Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что благодаря реконструкции мечеть Альметьевска превратилась в настоящий мусульманский религиозно-просветительский центр.

«Эта мечеть – пример не только для Татарстана, но и для всей России. Это настоящий исламский центр. В дальнейшем планируется обновить здание медресе, расположенное рядом. Благодарю всех тех, кто принял участие в ремонте мечети, внес свой вклад в это благое дело. В Татарстане уделяется должное внимание всем религиям. В мире и согласии мы живем в нашей прекрасной республике, в нашей великой стране», – отметил Раис Татарстана.

Наиль Маганов выразил уверенность, что обновленная мечеть будет способствовать единению альметьевцев.

«Как вы, Рустам Нургалиевич, говорили, у нас многонациональная республика, и мы вместе, мы едины, мы делаем большие хорошие дела под вашим руководством. И Алла бирса, чтобы это продолжалось и в дальнейшем», – пожелал генеральный директор ПАО «Татнефть».

С праздником мусульман поздравил и священнослужитель кафедрального собора Альметьевска Олег Чугунов. «Каждый храм, каждая мечеть – это Божий дом. Прекрасно видеть, что люди, совершающие дела для Бога, не жалеют ничего. Хочется пожелать, чтобы этот прекрасный объект стал центром спасения человеческой души. Поздравляю всех с этим знаменательным и для города, и для республики событием», – сказал он.

О том, как правильно провести праздник Курбан-байрам, читайте в материале «Татар-информа».

Фотографии с сайта Раиса РТ