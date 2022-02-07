Минниханов: Нужно создать такие условия, чтобы в РТ приезжали работать молодые ученые

Необходимо создать такие условия, чтобы в Татарстан приезжали работать молодые ученые из других регионов. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с научной молодежью в Казанском физико-техническом институте имени Е. К. Завойского Казанского научного центра РАН.

«Будет обидно, если молодые перспективные ученые будут от нас уезжать. Наоборот, нам нужно создать такие условия, чтобы к нам приезжали. Сегодня много федеральных возможностей, проектов, мы активно будем подключаться к этим задачам. Но усиление Казанского научного центра — тема номер один. И мы в этом вопросе должны серьезно продвинуться», — сказал руководитель республики.

Рустам Минниханов напомнил, что в Татарстане планируется создать Центр академической науки — Академгородок. «Понимание есть. И республика готова активно в этом участвовать. Научная, содержательная часть будет за академиками, а мы готовы принимать участие в развитии инфраструктуры, чтобы молодым ученым было комфортно работать и жить. У нас есть база, но нам надо повысить мощность», — отметил он.

На встрече доцент кафедры теплоэнергетики, газоснабжения и вентиляции КГАСУ Юлия Кареева сообщила, что разрабатывается программа по поддержке научной молодежи Татарстана. Она состоит из трех блоков — популяризация науки среди молодежи и вовлечение ее в научно-исследовательскую деятельность; поддержка научной деятельности молодых исследователей; социальная поддержка молодых ученых. «Надеемся, что в ближайшее время мы сможем завершить разработку программы и представить вам в окончательном варианте», — обратилась она к Президенту Татарстана.

Рустам Минниханов ответил, что такая специальная программа необходима, и попросил завершить ее разработку в ближайшие два месяца. «Раз вы свои предложения представили, готов дать поручение Правительству, чтобы такая программа у нас появилась. Престиж молодого ученого, перспективы, карьерный рост, социальная поддержка — мы готовы всё это рассмотреть», — заметил он.

Возможности по развитию науки в республике представили молодые ученые и аспиранты. В частности, прозвучало предложение о создании совместного с Томском консорциума по синтетической биологии и фармакологии. И в конце марта планируется заседание рабочей группы регионов по этому вопросу.

«Нельзя замыкаться в одном регионе. Обязательно надо находить партнеров, тогда и поддержка будет более серьезная. Мы с удовольствием подключимся к этой работе», — поддержал инициативу Рустам Минниханов.

Кроме того, было предложено активнее популяризировать науку среди молодежи, например, проводить регулярные научные смены в лагерях республики совместно с вузами, участниками которых будут школьники и студенты, а также детский научный фестиваль.

«Предлагаю создание научных школ для школьников и студентов, где студенты могли бы выступать тьюторами, разрабатывать совместно научно-исследовательские проекты. В рамках этого вопроса можно рассмотреть проведение детских научных мероприятий. Это будет вдохновлять всех на новые научные достижения», — подчеркнула аспирантка Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Аделя Абдрахманова.

Президент РТ согласился, что это направление тоже нуждается в развитии. «Вы затронули очень важный вопрос. В эту работу нужно вовлекать наших студентов, волонтеров, преподавателей. Очень интересная идея — совместные смены, форумы. Более активно нужно использовать потенциал вузов. Мы поддерживаем», — продолжил он.

При этом руководитель республики добавил, что вуз должен быть не только высшей школой, но и исследовательским центром. «Пока мы не создадим такой дух в наших вузах, то и аспирантов у нас не будет. Вуз — важный элемент. Ученых не будет, если в вузе эта система не будет работать. Нам надо большой упор сделать на поддержку вузов, — заключил он. — Поставили задачу, чтобы в Альметьевске была высшая школа нефти с высокими исследованиями. В Нижнекамске будем работать над химической школой. Здесь есть полное понимание с „СИБУРом”, „Татнефть” будем привлекать. Это должны быть не только образовательные, но и исследовательские центры. И там должны присутствовать представители компаний».

Президент Татарстана также поддержал предложение Казанского аграрного университета о создании базы данных по эксплуатации сельхозтехники. Кроме того, он заинтересовался разработками по изучению татарского языка, о чем сообщало ИА «Татар-информ».