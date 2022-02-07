Президент РТ: «Одной методикой не поможешь, должно быть желание изучать татарский язык»

Необходимо популяризировать изучение татарского языка и других языков народов, проживающих в Татарстане. Об этом заявил Президент республики Рустам Минниханов на встрече с молодыми учеными в Казанском физико-техническом институте им. Е. К. Завойского.

«Для нас это самая больная тема. Не только татарский язык, но и чувашский, марийский, удмуртский и другие языки тоже важны. Понятно, что все мы должны хорошо знать русский, но нельзя забывать и родные языки наших народов. Но одной методикой не поможешь, должно быть желание изучать язык. Нужно раскрыть желание. Надо популяризировать родные языки, чтобы в семьях на них общались», – сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов подчеркнул, что знание нескольких языков – это большое конкурентное преимущество выпускников образовательных организаций, тем более «если человек идет в науку».

«Что касается цифровых возможностей, мы готовы ресурсы предоставить, это очень важно. На самом деле, стыд, позор. Мы учим, но даже в полилингвальной школе уровень татарского языка оставляет желать лучшего. Но и представители других национальностей тоже хотят сохранить свою самобытность, культуру, а язык – это основное», – отметил руководитель республики.

Междисциплинарные исследования татарского языка и других языков народов Поволжья проводят в гуманитарных лабораториях Казанского научного центра Российской академии наук. В настоящее время ведутся разработки инновационных методик обучения татарскому языку, разрабатывается современный учебник.

Более того, ученые Казанского научного центра задумались о создании учебников и самоучителей татарского языка на английском, китайском и других иностранных языках. Специалисты также хотят разработать цифровые продукты в области татарского языка, например цифровые экспресс-курсы в виде приложений, персонализированные полилингвальные платформы для изучения татарского языка, а также виртуальные классы.

Рустам Минниханов заинтересовался этими разработками и пообещал поручить изучить их руководителю Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марату Ахметову.