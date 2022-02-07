Президент РТ о проектах молодых ученых: У нас очень серьезные планы двигаться вперед

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил Казанский физико-технический институт им. Е. К. Завойского. Руководитель республики пообщался с молодыми учеными и ознакомился с их проектами.

Открывая встречу, Президент Татарстана поздравил собравшихся с Днем российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля.

«Наконец-то мы все поняли, что без науки наша держава не сможет быть такой передовой», – сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что молодые ученые Татарстана очень перспективные. «Я уже вижу прикладные вещи, которые в ближайшее время будут реализованы благодаря их исследованиям. У нас очень серьезные планы двигаться вперед», – отметил Президент РТ.