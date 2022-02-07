Президент РТ поддержал предложение разработать базу данных по эксплуатации сельхозтехники

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение Казанского аграрного университета о разработке базы данных по эксплуатации сельхозтехники. Руководитель республики заявил о необходимости эффективного использования техники в агропромышленном комплексе на встрече с молодыми учеными в Казанском физико-техническом институте им. Е. К. Завойского.

«Не секрет, что техника в агропромышленном комплексе используется сезонно. Надо шире на этот вопрос посмотреть. Затраты на материально-техническую часть огромные, а комбайн работает два месяца, тракторы тоже. Нужно подумать об эффективности использования. Может быть, они на сервисе и в других местах могли бы работать. Если у нас будет полная база данных, то мы рассчитаем, как технику более эффективно использовать. А получается, что она поработала и стоит», – сказал Рустам Минниханов.

О планах по разработке базы данных, в которой будет оперативно собираться информация о ресурсах техники при выполнении различных технологических операций, Президенту РТ рассказал доцент кафедры машин и оборудования в агробизнесе Казанского государственного аграрного университета Раиль Хусаинов.

«Нами разработан цифровой программный комплекс, позволяющий повысить эффективность эксплуатации сельскохозяйственной техники в реальных условиях предприятия с учетом технического состояния тракторов», – сообщил он.

По словам ученого, внедренный комплекс показал положительные результаты в хозяйствах Арского и Лаишевского районов. «В дальнейшем мы планируем разработать базу данных для работы с нашей программой, в которой будет оперативно собираться информация с тракторов о расходе их ресурса при выполнении различных технологических операций. Использование этой базы позволит повысить эффективность эксплуатации тракторов и увеличить срок их службы», – отметил он.