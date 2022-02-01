Минниханов с главой РАН обсудил концепцию создания в Татарстане «Академгородка»

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, использования научных разработок РАН для промышленности и машиностроения, затронули другие актуальные темы.

Также Минниханов и Сергеев рассмотрели концепцию создания в Татарстане Центра академической науки («Академгородка»). Впервые идея о создании современного центра академической науки была высказана в 2020 году.

Ранее Президент Татарстана принял участие в совещании по обсуждению вопросов взаимодействия ПАО «КАМАЗ» и Российской академии наук.