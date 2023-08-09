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Минниханов назвал Зарипова легендой и показал ролик о хоккеисте
Раис Татарстана Рустам Минниханов второй раз за день делится видео, посвященными Данису Зарипову. Сегодня легенда татарстанского хоккея проводит прощальный матч, подводя зрелищный итог своей спортивной карьеры.
«Легенда!» — подписал ролик руководитель республики.
На кадрах можно увидеть хронику от начала до завершения карьеры знаменитого татарстанца и немного больше узнать о жизни хоккеиста – трёхкратного чемпиона мира, шестикратного чемпиона России, пятикратного обладателя Кубка Гагарина.
Напомним, в первом видео Минниханов пожелал спортсмену успехов и пригласил подписчиков на прощальный гала-матч на «Татнефть-арене». На видео Зарипов поблагодарил фанатов за любовь к хоккею.
Перед стартом плей-офф КХЛ, на встрече с Раисом Татарстана, хоккеист объяснил свое решение завершить профессиональную карьеру. Последней игрой с «Ак Барсом» для него стал матч с магнитогорским «Металлургом».
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