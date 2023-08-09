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Общество 9 августа 2023 15:13

«Уңышлар, Данис!»: Минниханов опубликовал видео перед прощальным матчем Зарипова

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Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео с Данисом Зариповым и попросил подписчиков поддержать легенду татарстанского хоккея на сегодняшнем прощальном матче. Ролик опубликован в телеграм-канале руководителя РТ.

«Поддержим нашего Даниса! Уңышлар сиңа, Данис!» — подписал он видео.

Зарипов обратился к подписчикам Минниханова и ХК «Ак Барс». Он поблагодарил их за любовь к хоккею и пригласил на свой прощальный матч, который пройдет сегодня в 19.00.

Перед стартом плей-офф КХЛ, на встрече с Раисом Татарстана, хоккеист объяснил свое решение завершить профессиональную карьеру. Последней игрой с «Ак Барсом» для него стал матч с магнитогорским «Металлургом».

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#Данис Зарипов #Рустам Минниханов
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