«Уңышлар, Данис!»: Минниханов опубликовал видео перед прощальным матчем Зарипова

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео с Данисом Зариповым и попросил подписчиков поддержать легенду татарстанского хоккея на сегодняшнем прощальном матче. Ролик опубликован в телеграм-канале руководителя РТ.

«Поддержим нашего Даниса! Уңышлар сиңа, Данис!» — подписал он видео.

Зарипов обратился к подписчикам Минниханова и ХК «Ак Барс». Он поблагодарил их за любовь к хоккею и пригласил на свой прощальный матч, который пройдет сегодня в 19.00.

Перед стартом плей-офф КХЛ, на встрече с Раисом Татарстана, хоккеист объяснил свое решение завершить профессиональную карьеру. Последней игрой с «Ак Барсом» для него стал матч с магнитогорским «Металлургом».