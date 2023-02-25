Теневой кардинал «Ак Барса» или легенда КХЛ: кем завершил карьеру Данис Зарипов

Прощальный матч Даниса Зарипова завершился разгромным поражением «Ак Барса» в игре с «Металлургом»

фото: ak-bars.ru

Скомканное прощание и спонтанное решение «Легенды-25»

– Я уже осознал, что некомпетентен давать результат. Как бы я ни оттягивал это время, все-таки с возрастом болячки и другие ситуации не позволяют набрать оптимальную форму. Болезни, травмы, паузы в чемпионате подвели меня к мысли «Данис, всё, стоп, хватит». Сегодня такой день. Может быть, немножко раньше нужно было это сделать, – сказал Данис Зарипов после матча «Ак Барс» – «Металлург», который совершенно внезапно стал для легенды казанского клуба официально последним.

Прощание вышло скомканным, без помпезности и пафоса, которые так свойственны «Ак Барсу» в последние сезоны. «Заря» провел на льду 5 минут и 21 секунду, а его команда крупно проиграла «Магнитке» (3:6) и прервала победную серию из семи матчей.

Прощание вышло скомканным, без помпезности и пафоса, которые так свойственны «Ак Барсу» в последние сезоны Фото: ak-bars.ru

Данис дал круг почета, выступил с речью и трогательно «отбил пять» наставнику «Металлурга» Илье Воробьеву, с которым завоевал на Урале два Кубка Гагарина. Интересно, что все свои трофеи в КХЛ «Магнитка» и «Ак Барс» взяли с Данисом Зариповым в составе. Тут уместно будет сообщить, что де-юре капитан остается игроком «барсов» до 30 апреля, когда завершится его контракт с «Ак Барсом».

– Да, я объявил, что у меня сегодня был последний официальный матч на льду, но я остаюсь в команде, буду рядом с ребятами. Хочу передать им свой опыт, надеюсь, что это поможет преодолеть тот непростой путь, который ждет нас впереди, – заверил Зарипов.



А что касается скомканности и неожиданности самого проведения прощального матча, то еще утром 24-го февраля мало кто в «Ак Барсе» знал о решении Зарипова. Первая неофициальная информация пошла из клуба в районе полудня — за несколько часов до игры. Очевидно, что это решение Даниса было, как минимум, неожиданным.

– Прощание прошло как-то скомкано. Решение принималось спонтанно? – уточнил корреспондент «ТИ-Спорт»

– Да, меня отговаривали, чтобы все сделать чуть лучше, но я принял такое решение и обнадежил их. Пусть даже у нас много событий, пусть нет времени на подготовку, но я готов провести такой матч и объявить о завершении. Пусть было спонтанно, пусть кто-то скажет, что мы не завернули все в красивую упаковку. Но это случилось, мы всё сделали как надо. Подтверждение – что ни один человек не ушел с трибун, пока не проводил меня. Спасибо ребятам из нашей команды, соперникам, тренерам, что все проводили, поблагодарили, пожелали удачи. Я считаю, что всё прошло хорошо, лучше быть не могло, – не сдерживал эмоций Зарипов.

Обманывал хоккей или врал самому себе?

По ходу сезона часть болельщиков «Ак Барса» чуть ли не укоряла Зарипова за якобы обман хоккея. Мол, затянул с завершением карьеры, не отрабатывал свой контракт. Но это не так. Это был не обман хоккея, а самообман. Данис хотел продлить свою жизнь в любимом деле. Это свойственно любому человеку более или менее успешному в своей деятельности.

Это был не обман хоккея, а самообман. Данис хотел продлить свою жизнь в любимом деле Фото: ak-bars.ru

Мы помним, как летом, перед сезоном, Данис Зарипов собирался быть полезным и обещал в интервью нашему изданию набирать очки и помочь команде.

– Наверное, в жизни любого человека бывает, когда не насытился чем-то. Есть желание продолжить любимое дело. У нас есть герои, которые говорят «врун» и так далее. Это их мнение, они имеют на него право.

Сейчас в «Ак Барсе» собралась хорошая команда. Даже сегодня на тренировке вы увидели супертройку Радулов – Шипачев – Кагарлицкий. Я уже себя в такие звенья не вношу (смеется). Но все равно буду стараться, цепляться за свою результативность – за все, что будет под руки попадаться.

Пришел на сборы, и я в хорошей форме. Тренер подошел сегодня и похвалил. Значит, все нормально. Меня ничего не беспокоило со здоровьем в это межсезонье, – говорил Данис летом.

Автор текста сам общался с Данисом Зариповым на базе «Ак Барса», и мы можем дать голову на отсечение, что Заря не лгал. Задним числом кажется, что он выдавал желаемое за действительность самому себе. Но это уже, согласитесь, совсем другое.

Данис Зарипов завершает карьеру не только легендой «Ак Барса», но и всего российского хоккея Фото: © архив «Татар-информ»

Вокруг великих людей всегда кружат сплетники: что говорят Билл и Заря о совместной работе?

В любом случае Данис Зарипов завершает карьеру не только легендой «Ак Барса», но и всего российского хоккея. Шесть чемпионских званий, пять Кубков Гагарина и три трофея за победы на чемпионатах мира в составе сборной России. Он самый титулованный хоккеист в КХЛ. О чем еще можно говорить?

И очень обидно, когда некоторые «источники» начинают распространять информацию о неких конфликтах того же Даниса Зарипова с Зинэтулой Билялетдиновым. С тренером, который и выковал из талантливого челябинского паренька целого «Капитана Татарстан».

Мне довелось общаться с Зинэтулой Билялетдиновым «под диктофон» и «не под запись». Никогда не слышал какого-либо негатива в сторону Зарипова. Хотя спрашивал, задавая и провокационные вопросы. И накануне Билл очень тепло вспоминал о годах работы с «Легендой-25».

– Да, у него было такое решение, он попросил, чтобы мы провели такой матч. К сожалению, мы не порадовали его, откровенно говоря, хотелось бы выиграть, конечно. Но не порадовали.

Должен сказать слова благодарности игроку, который долгие годы выступал за нашу команду. Это легенда, человек, который очень много сделал для Татарстана и вообще для всей страны. Большое ему спасибо за это, потому что я помню его карьеру в самом начале, когда я пришел в «Ак Барс» 2004 году – каким он был, и каким он стал. Человек, который сам себя поднял на высокий уровень, и это очень приятно.

Я всегда говорю ребятам, что хоккей хоккеем, а есть еще жизнь. Счастливые годы в хоккее все равно когда-то заканчиваются, но жизнь продолжается, и в ней нужно проявить себя точно так же с хорошей стороны – быть хорошим человеком, порядочным, воспитывать детей, чтобы и они тоже были достойными своих родителей, достойными нашей страны. Это очень важно, и пожелания Данису, чтобы он как раз над этим смог поработать. Большое спасибо ему, – тепло говорил Билялетдинов по завершению матча.

Почему о будущем Зарипова гадать бесполезно?

Что дальше? Во-первых, скомканным прощанием с Зариповым вопрос закрыт не будет. Вчера он заявил нам, что летом состоится полноценный гала-матч с его участием. И там уже будет все помпезно, интересно, как привыкли делать дела в «Ак Барсе».

Менеджер, тренер или бизнесмен: какое будущее ждет Легенду-25? Фото: ak-bars.ru

– Я благодарен всем, кто был рядом, кто верил, кто понимал меня, это про партнеров по звену. Всех результатов мы добились вместе. Но это не конец, в июле мы сделаем большой прощальный матч с хорошим шоу, пригласим звезд, артистов, – выдал инсайд Зарипов.

Но шоу – это не самое главное. Интересно, по какой стезе пойдет Данис Зиннурович дальше. Напрашиваются следующие варианты: тренером, хоккейным менеджером или, может быть, бизнесменом? Ведь у него уже есть фабрика клюшек «Заряд», звучал информационный шум и о других бизнес-проектах.

– В тренерский штаб «Ак Барса» еще не звали? - уточнил корреспондент «ТИ-Спорт» у Зарипова.

– Зинэтула Хайдярович намекает, но я сейчас не хочу с этим торопиться. Их команда тренеров неплохо вошла в работу, дала хороший результат, вышли с первого места в плей-офф. Мне не нужно вмешиваться в эту систему, просто продолжить работу в коллективе.

– Но желание такое есть? Может быть, летом?

– По окончании сезона посмотрим, какие предложения будут в дальнейшем. Я не хочу вмешиваться, говорить, чтобы дали тот стул или стол. Считаю, что это неправильно, – считает Зарипов.

Капитаном уровня Морозова или Свитова Зарипов не стал Фото: ak-bars.ru

Не капитан, но теневой кардинал и лидер на льду

На самом деле, при всем величии и заслугах Зарипова, капитана «Ак Барса» уровня того же Алексея Морозова или Александра Свитова из него не получилось. Скажем уж честно. Он, скорее, всегда был «теневым кардиналом» в раздевалке и делал разницу на льду. И это не менее ценно, чем умение быть капитаном команды. Поэтому тренерские перспективы Зарипова очень тяжело сейчас оценить. Ведь они отчасти похожи на капитанские. Интересно, что давний партнер по команде и друг Зарипова тоже так считает. Пусть и с долей шутки.

– Таких людей очень мало, он всегда поможет и в жизни, и в хоккее. Очень умный игрок, находиться с ним рядом одно удовольствие, с такими нужно держаться рядом. Думаю, у него и возле хоккея все получится еще лучше, – говорит Артем Лукоянов

Артем Лукоянов о Зарипове: «Таких людей очень мало, он всегда поможет и в жизни, и в хоккее» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Тренерская работа или менеджерская ему подойдёт?

– Нет, тренерская работа ему не идет! Но я думаю, где бы он ни оказался, все получится. Мы всё увидим. Для него все еще только начинается, это только хоккей кончился, – считает он.

Данис Зарипов — человек и хоккеист неординарный, поэтому что-то предсказывать о его будущем – занятие отчасти бесполезное. Он в состоянии всех удивить, и не раз, как делал это на льду. Тем интереснее нам будет следить за его историей.

Фото на анонсе: ak-bars.ru

Данис Зарипов в фотоархиве «Татар-информа»: