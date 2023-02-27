Зарипов на встрече «Ак Барса» с Миннихановым объяснил решение завершить карьеру

Экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым перед стартом плей-офф КХЛ прокомментировал свое решение завершить профессиональную карьеру.

«Пришло время закончить с официальными играми. Сам понял это и осознал. Хочу пожелать ребятам успехов. Впереди непростой путь, и все это прекрасно понимают. Я буду рядом, всеми возможными способами буду помогать, направлять команду к победе. Вместе мы преодолеем рубеж неудач и дойдем до самого верха», – передает слова Зарипова корреспондент «ТИ-Спорт» с места событий.

Кроме того, Данис заявил, что передаст роль капитана «Ак Барса» Александру Радулову.

«С полной уверенностью передаю роль капитана Александру Радулову. Уверен в этом человеке не только на льду, но и вне льда. Знаю его много лет, знаю его энергию и искреннее желание побеждать», – подчеркнул Зарипов.

Напомним, встреча «Ак Барса» с Рустамом Миннихановым состоялась сегодня в Казани на базе хоккейного клуба.

Накануне «Ак Барс» одержал победу в заключительном матче чемпионата, обыграв «Авангард». «ТИ-Спорт» опубликовал материал, в котором подвел итоги матча и всего регулярного сезона.

Ранее казанский клуб представил специальный логотип, приуроченный к Кубку Гагарина 2022/23.