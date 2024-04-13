Минниханов на форуме в Москве посоветовал молодежи брать пример с настоящих патриотов

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посоветовал молодежи брать пример с настоящих патриотов, которые своими поступками доказывают любовь к Родине. Об этом руководитель республики заявил на IX Московском молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан».

«Здесь герои СВО — они пример для молодежи. Они не на словах, а своими поступками показали, как быть патриотами, служить своему Отечеству, Родине. Вы, молодежь, на примере таких людей должны сделать для себя выбор — какими быть», — сказал Минниханов.

Раис РТ отметил, что сейчас Россия переживает непростое время, и народ объединяется. «Мы знаем, что у нас мощная страна, сильная армия», — подчеркнул он.

Оценивая прошедший девятый форум «Мост Москва — Татарстан», руководитель республики заметил, что «мероприятие получилось очень душевное». Он поблагодарил руководство Москвы за создание условий для его проведения, а полномочное представительство РТ в РФ — за организацию.

«Учить я кого-то не буду. На таком мероприятии всегда много интересных людей выступает. И для меня это тоже урок. Я очень внимательно каждого слушаю. Ведь человек должен всю жизнь учиться, в том числе на примере тех людей, которые делают правильные и полезные вещи», — заключил Минниханов.

Форум «Мост Москва — Татарстан» — это площадка, на которой спикеры, опираясь на личный опыт, делятся с молодежью советами по выбору профессии, достижению успеха, отвечают на вопросы. Так, в этом году в событии в том числе приняли участие полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, певец Салават Фатхетдинов, а также народный артист России Олег Газманов.