В РПЦ заявили, что решение о сроках передачи «Троицы» зависит от руководства страны

Решение о передаче иконы «Святая Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в московский храм Христа Спасителя к 4 июня, когда отмечается церковный праздник Троицы, зависит от позиции высшего руководства России. Об этом заявил председатель Экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, передает ТАСС.

«В данной ситуации всё находится на решении высшего руководства, поэтому я здесь ничего прокомментировать не могу. <...> Решение всё равно остается на усмотрение руководства», — пояснил член Патриаршего совета по культуре, отвечая на вопрос, будут ли сдвинуты сроки передачи иконы Русской православной церкви.

Ранее Президент России Владимир Путин принял решение о передаче церкви иконы «Троица» Андрея Рублева. В течение года ее предполагается выставлять для общенародного поклонения в Москве, а затем образ должны разместить в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.

Однако специалисты Третьяковской галереи на заседании экспертного совета пришли к выводу о нежелательности передачи иконы «Святая Троица» Андрея Рублева к 4 июня «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений». Сейчас памятник находится на реставрации.

Позднее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль будет выяснять у экспертов подробности, касающиеся возможности передачи иконы «Троица» Русской православной церкви.