Министры культуры Татарстана и Белоруссии подписали дорожную карту сотрудничества

Министры культуры Татарстана и Беларуси Ирада Аюпова и Руслан Чернецкий подписали дорожную карту по исполнению соглашения о сотрудничестве между ведомствами. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Документ был подписан в ходе совместного заседания коллегий министерств культуры Республики Беларусь и Российской Федерации, которое прошло в рамках Дней культуры РФ в РБ.

Ирада Аюпова также выступила с докладом, рассказав о динамике развития двусторонних культурных связей и их исторической основе.

«Наша повестка сотрудничества очень эффективна, и я надеюсь, что это внимание друг к другу не угаснет. У нас есть скрепы, которые невозможно разрушить ни временем, ни обстоятельствами», – выразила уверенность она.

В рамках мероприятия также состоялось вручение государственных наград. За значительный личный вклад в развитие культурных связей нагрудным знаком Министерства культуры РБ «За ўклад у развіццё культуры Беларусі» награждены Ирада Аюпова и заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев.