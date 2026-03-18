news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 18 марта 2026 23:54

Министры культуры Татарстана и Белоруссии подписали дорожную карту сотрудничества

Читайте нас в
Телеграм
Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Министры культуры Татарстана и Беларуси Ирада Аюпова и Руслан Чернецкий подписали дорожную карту по исполнению соглашения о сотрудничестве между ведомствами. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Документ был подписан в ходе совместного заседания коллегий министерств культуры Республики Беларусь и Российской Федерации, которое прошло в рамках Дней культуры РФ в РБ.

Ирада Аюпова также выступила с докладом, рассказав о динамике развития двусторонних культурных связей и их исторической основе.

«Наша повестка сотрудничества очень эффективна, и я надеюсь, что это внимание друг к другу не угаснет. У нас есть скрепы, которые невозможно разрушить ни временем, ни обстоятельствами», – выразила уверенность она.

В рамках мероприятия также состоялось вручение государственных наград. За значительный личный вклад в развитие культурных связей нагрудным знаком Министерства культуры РБ «За ўклад у развіццё культуры Беларусі» награждены Ирада Аюпова и заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев.

#татарстан и беларусь #Ирада Аюпова #Минкультуры РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В «Татар-информе» наградили победителей конкурса «А у нас во дворе – 2026»

В «Татар-информе» наградили победителей конкурса «А у нас во дворе – 2026»

18 марта 2026
Марат Гатин: «Татарстан стал лицом России в исламском мире»

Марат Гатин: «Татарстан стал лицом России в исламском мире»

18 марта 2026
Новости партнеров