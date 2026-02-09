Грызлов оценил функционал представительств Татарстана и других регионов в Белоруссии

Борис Грызлов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Представительства Татарстана и других российских регионов в Белоруссии фактически являются витринами соответствующих субъектов Федерации. Об этом заявил посол России в Республике Беларусь Борис Грызлов в интервью ТАСС.

«Такой формат работы доказал свою состоятельность: не первый год в Минске успешно работают <...> представительства Смоленской, Челябинской и Нижегородской областей, а также Татарстана и Башкортостана. Это фактически витрины наших регионов, где представлен их экономический потенциал», – заметил дипломат.

По словам Грызлова, в данный момент рассматривается возможность открытия в Минске аналогичных представительств Брянской и Тульской областей, а также Центра по продвижению и реализации товаров и услуг Хабаровского края.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич на 12-м заседании рабочей группы по сотрудничеству РБ и РТ заявил о возможности нарастить белорусско-татарстанский товарооборот до 1,5–2 млрд долларов в год.

Тогда же вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко констатировал, что «стороны прошли путь от простой торговли до глубокой научно-технической кооперации».

Работа Торгово-экономического представительства Татарстана в Белоруссии соответствует целям и задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Возглавляет торгпредство Ильхам Кашапов.