Товарооборот Белоруссии и Татарстана может вырасти до 1,5–2 млрд долларов
Ежегодный белорусско-татарстанский товарооборот может увеличится до 1,5–2 млрд долларов. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич на 12-м заседании рабочей группы по сотрудничеству РБ и РТ, сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.
«Хотел бы отметить сохраняющуюся заинтересованность и динамику в развитии проектов по различным направлениям деятельности <...>. Уверен, в наших силах выйти на товарооборот 1,5–2 млрд долларов в год. Именно такие задачи ставились в входе встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Татарстана Рустама Минниханова в 2023 году», – отметил Виктор Каранкевич.
В свою очередь председатель российской части группы, вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, констатировал, что «стороны прошли путь от простой торговли до глубокой научно-технической кооперации».
На данный момент Татарстан и Белоруссия сотрудничают в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и других сферах. Стороны намерены развивать связывающие их экономические отношения.
Участие во встрече приняли крупные белорусские и татарстанские компании. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», добавили в Минпромторге РТ.