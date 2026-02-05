Товарооборот Белоруссии и Татарстана может вырасти до 1,5–2 млрд долларов

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Ежегодный белорусско-татарстанский товарооборот может увеличится до 1,5–2 млрд долларов. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич на 12-м заседании рабочей группы по сотрудничеству РБ и РТ, сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

«Хотел бы отметить сохраняющуюся заинтересованность и динамику в развитии проектов по различным направлениям деятельности <...>. Уверен, в наших силах выйти на товарооборот 1,5–2 млрд долларов в год. Именно такие задачи ставились в входе встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Татарстана Рустама Минниханова в 2023 году», – отметил Виктор Каранкевич.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

В свою очередь председатель российской части группы, вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, констатировал, что «стороны прошли путь от простой торговли до глубокой научно-технической кооперации».

На данный момент Татарстан и Белоруссия сотрудничают в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и других сферах. Стороны намерены развивать связывающие их экономические отношения.

Участие во встрече приняли крупные белорусские и татарстанские компании. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», добавили в Минпромторге РТ.