В Минпромторге РТ обсудили сотрудничество Татарстана и Белоруссии в легкой промышленности

Фото: t.me/made_in_tatarstan

В Минпромторге РТ под руководством заместителя Премьер-министра – министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко прошел круглый стол с предприятиями легкой промышленности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняла участие делегация концерна «Беллегпром» во главе с председателем Надеждой Лазаревич. Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Татарстаном и Белоруссией.

Олег Коробченко сообщил, что за 2025 год предприятия легкой промышленности республики отгрузили продукции на 16,5 млрд рублей – это на 18% больше, чем годом ранее. Сегодня в регионе работают более 1,2 тыс. профильных организаций – республика может полностью обеспечить себя спецодеждой, школьной формой, чулочно-носочными изделиями и войлочной обувью.

«Продукция концерна "Беллегпром" известна далеко за пределами республики и отличается высоким качеством и разнообразием ассортимента. Нам есть чему у вас учиться и перенимать лучшие практики. Уверен, что вместе мы сможем успешно реализовать эти планы и вывести легкую промышленность наших стран на новый уровень», – подчеркнул Олег Коробченко.

Председатель концерна Надежда Лазаревич в свою очередь заявила, что Татарстан и Белоруссия имеют много точек соприкосновения. По ее мнению, сторонам необходимо «идти рядом, поддерживая друг друга», чтобы усиливать совместные позиции на рынке.