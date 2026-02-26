Посвященная Свияжску выставка фотографов Татарстана открылась в Белоруссии

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Остров-град Свияжск»

В белорусском Гомеле открылась фотовыставка «Волжские пейзажи. Свияжск: настоящее и прошлое». Об этом рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Экспозиция организована в северной галерее Дворца Румянцевых и Паскевичей Гомельского дворцово-паркового ансамбля. На ней представлены пейзажные фотографии природных и архитектурных достопримечательностей заповедника.

Выставка включает работы четырех известных фотографов Татарстана, для которых остров-град стал одной из основных тем творчества. Монохромные снимки Александра Семенова, Юрия Фролова и Евгения Канаева демонстрируют «старый Свияжск» 1980–1990-х годов без прикрас и ретуши. На цветных фотографиях Андрея Богданова запечатлен современный облик возрожденного острова-града.

«Я восхищена красотой Свияжска. В июне прошлого года мне с коллегами посчастливилось посетить круглый стол „Музеи и туризм“ в Свияжске, и мы были поражены его красотой, радушием и теплотой музейных работников. Они с готовностью делились опытом, показывали свои музеи и профессиональные знания. Атмосфера была деловой, но очень комфортной, что позволило нам вести диалог и увидеть, насколько сплоченная команда работает на острове», – рассказала об истории организации выставки инженер садово-паркового хозяйства Анна Редчиц.

Выставка будет работать вплоть до 12 апреля текущего, 2026 года.

