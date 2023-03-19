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Министр юстиции ФРГ Бушман пообещал арестовать Путина в случае его визита в Германию
Министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал арестовать Президента РФ Владимира Путина, если тот посетит Германию. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit.
Министр в разговоре с газетой Bild am Sonntag заверил, что выполнит требование Международного уголовного суда на арест Путина, если «его нога ступит на землю Германии».
«Я ожидаю, что МУС быстро обратится в Интерпол <...> и попросит об исполнении требования. После этого Германия будет обязана арестовать Президента Путина, когда он прибудет на немецкую территорию, и передать его МУС», — пояснил Бушман.
Международный уголовный суд вправе принимать меры против глав государств, в отличие от национальных правоохранительных органов, добавил глава Минюста ФРГ.
В пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при Президенте РФ Марии Львовой-Беловой. В сообщении отмечалось, что они, «предположительно, несут ответственность» за «незаконную депортацию населения (детей)» из Украины в Россию.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и считает его решения юридически ничтожными. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в свою очередь счел «оправданным» решение МУС.
При этом прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заметил, что ордер на арест Президента России вызывает сожаление и не должен становиться «поводом для праздника». «Доказательства заставили нас действовать таким образом», — сказал он.
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