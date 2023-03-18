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Политика 18 марта 2023 10:00

Байден назвал «оправданным» решение МУС об ордере в отношении Путина и Львовой-Беловой

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал «оправданным» решение Международного уголовного суда об «ордере» в адрес российского руководства. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, накануне досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на «арест» Президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Я думаю, это оправданно», – сказал Байден, которого цитирует журналистский пул Белого дома.

Глава Белого дома при этом отметил, что Вашингтон не признает компетенцию МУС, однако в случае с российским руководством позиция суда «достаточно сильна», и вновь обвинил Россию в совершении военных преступлений на Украине.

#Джо Байден
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