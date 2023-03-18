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Прокурор МУС выразил сожаление из-за ордера на «арест» Путина
Ордер на «арест» Президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, вызывает сожаление и не должен становиться «поводом для праздника». Такое мнение в беседе с CNN выразил прокурор МУС Карим Хан.
«Это не должно давать нам повод для праздника. Что нам пришлось это сделать — это вопрос, вызывающий настоящее сожаление. Доказательства заставили нас действовать таким образом», — приводит его слова РИА Новости.
Специалист отметил, что расследование, посвященное ситуации на Украине, продолжается. Представители МУС изучают и анализируют все факты и обвинения, которые к ним поступают. Выдача ордеров не станет финальным шагом. Как добавил Карим Хан, главная цель организации — «найти правду».
Ранее стало известно, что досудебная палата суда (Россия и США не признают юрисдикцию данной организации) выдала ордер на арест Президента России Владимира Путина, а также детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.
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