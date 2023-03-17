Песков: Россия считает ничтожным решения Международного уголовного суда

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, базирующегося в Гааге, и считает его решения юридически ничтожными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой <…>», — подчеркнул Песков, комментируя решение МУС выдать ордер на арест Президента РФ Владимира Путина.

«<…> Россия, как и целый ряд [других] государств, не признает юрисдикцию этого суда, и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», — добавил представитель Кремля.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при Президенте РФ Марии Львовой-Беловой. В сообщении МУС отмечается, что они, «предположительно, несут ответственность» за «незаконную депортацию населения (детей)» из Украины в Россию.