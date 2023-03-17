Международный уголовный суд выдал ордер на арест Президента России Владимира Путина

Базирующийся в Гааге Международный уголовный суд выдал ордер на арест Президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Сегодня, 17 марта 2023 года, II палата предварительного производства Международного уголовного суда выпустила ордера на арест двух лиц в контексте ситуации на Украине: Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой», — сказано в заявлении.

В сообщении утверждается, что Президент России и детский омбудсмен, «предположительно, несут ответственность» за «незаконную депортацию населения (детей)» из Украины в РФ.

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, о чем недавно напоминал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.