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Международный уголовный суд выдал ордер на арест Президента России Владимира Путина
Базирующийся в Гааге Международный уголовный суд выдал ордер на арест Президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается на сайте учреждения.
«Сегодня, 17 марта 2023 года, II палата предварительного производства Международного уголовного суда выпустила ордера на арест двух лиц в контексте ситуации на Украине: Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой», — сказано в заявлении.
В сообщении утверждается, что Президент России и детский омбудсмен, «предположительно, несут ответственность» за «незаконную депортацию населения (детей)» из Украины в РФ.
Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, о чем недавно напоминал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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