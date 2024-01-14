Министр транспорта России исполнил новогоднюю мечту 15-летней Дианы из Татарстана

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Министр транспорта РФ Виталий Савельев в рамках акции «Елка желаний» исполнила мечту юной жительницы Татарстана – 15-летней Дианы Зиннатуллиной из Болгара, которая загадала на Новый год фотоаппарат.

Для вручения подарка Диана вместе с мамой были приглашены в Москву, в Министерство транспорта, а после — отправились на прогулку по городу, рассказали в ведомстве. Юная жительница РТ также посетила экспозицию «Россия в движении» в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Если честно, я думала, что мое желание не будет никто исполнять. Но так вышло, что министр транспорта РФ решил исполнить мое желание», – призналась девочка.

В министерстве отмечают, что Диана – очень активный человек, она состоит в «Движении первых», «Юнармии», участвует в различных форумах и фотоконкурсах, работает в медиакоманде своего района.

«Я бы хотела стать врачом. Помогать людям, спасать их жизни», – рассказала о своих целях юная жительница города Болгар.

«Елка желаний» — это ежегодная акция, в которой могут принять участие все желающие. Ранее в ее рамках Президент России помог девочке Ксении Мазневой попробовать себя в роли ведущей новостей, а 11-летнему Никите — посетить Эрмитаж, 8-летней Кристине — побывать на Байкале. Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс» и передал подарок для мальчика из Лисичанска, он также выполнит желания еще троих детей.