Минфин заявил, что Россия продолжит выплачивать госдолг в рублях

Несмотря на ужесточение санкций, Россия продолжит исполнять государственные долговые обязательства. Выплаты планируют осуществлять рублях, сообщили РИА Новости в Минфине России.

«Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте РФ с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через Национальный расчетный депозитарий (НРД) в качестве платежного агента», — сказано в сообщении.

Напомним, 24 мая Министерство финансов США отказалось продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций после 25 мая.

В заявлении российского ведомства отмечается, что Минфин России как ответственный заемщик будет продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств.

«Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует», — подчеркнул министр финансов России Антон Силуанов, добавив, что искусственно созданная «недружественной страной ситуация» не отразится на качестве жизни граждан РФ.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. После этого глава государства подписал указ о порядке выплат некоторым иностранным кредиторам, позволяющий осуществлять их в рублях.

Глава Минфина заявлял ранее, что Россия погасит долг в долларах, если ее валютные счета будут разморожены. В случае отказа или отсутствия ответа от банков-агентов РФ может погашать свой долг в рублях.