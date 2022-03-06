Путин подписал указ о порядке выплат некоторым иностранным кредиторам

В России установлен временный порядок выплат некоторым иностранным кредиторам. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

В документе идет речь о временном порядке исполнения Российской Федерацией, субъектами Федерации, муниципалитетами и резидентами «обязательств по кредитам и займам, финансовым инструментам перед иностранными кредиторами, являющимися иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия».

Кроме того, установленный указом порядок будет распространяться и на лиц, «которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация) или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности».

Исполнять обязательства перед такими кредиторами необходимо будет в рублях — «в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день, когда был произведен соответствующий платеж».

Этот порядок исполнения обязательств касается исполнения обязательств в размере, превышающем 10 млн рублей в календарный месяц, или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу Банка России, установленному на 1-е число каждого месяца.

Кроме того, Правительство страны должно в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.