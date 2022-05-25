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Экономика
25 мая 2022  05:02

Минфин США не продлит лицензию для обслуживания внешнего долга России

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Министерство финансов США объявило, что действие генеральной лицензии, позволяющей России обслуживать внешний долг в период санкций, будет прекращено. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости.

Изменение вступает в силу сегодня в 7.01 по московскому времени, тогда как следующий платеж по еврооблигациям должен был состояться в пятницу, 27 мая.

Ранее СМИ сообщали, что Россия может объявить дефолт по долговым обязательствам. Это связано с тем, что ряд банков отказались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков «Россия-2022» и «Россия-2042». 

В то же время глава Минфина России Антон Силуанов отметил, что дефолт по долгу объявляться не будет, так как страна способна провести оплату в рублях, если западные структуры будут закрыты.

#дефолт #внешний долг россии
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