Минфин США не продлит лицензию для обслуживания внешнего долга России

Министерство финансов США объявило, что действие генеральной лицензии, позволяющей России обслуживать внешний долг в период санкций, будет прекращено. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости.

Изменение вступает в силу сегодня в 7.01 по московскому времени, тогда как следующий платеж по еврооблигациям должен был состояться в пятницу, 27 мая.

Ранее СМИ сообщали, что Россия может объявить дефолт по долговым обязательствам. Это связано с тем, что ряд банков отказались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков «Россия-2022» и «Россия-2042».

В то же время глава Минфина России Антон Силуанов отметил, что дефолт по долгу объявляться не будет, так как страна способна провести оплату в рублях, если западные структуры будут закрыты.