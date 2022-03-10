Силуанов объяснил специальный порядок обслуживания внешних долгов

Россия будет погашать внешние обязательства в рублях, если контрагенты не согласятся разморозить счета Центрального банка РФ и Правительства страны. Об этом заявил российский министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

«При получении отказа или неполучения ответа от банков-агентов мы будем погашать и обслуживать наши обязательства в рублях. В любом случае обязательства будут исполнены перед нашими инвесторами», — пояснил министр.

При этом, по словам главы Минфина, ведомство готово дать все необходимые поручения агентам, чтобы провести платежи в валюте, но только при условии разморозки валютных счетов.

«<…> возможность получения средств в валюте обязательства будет зависеть от введенных ограничений», — резюмировал Силуанов.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. После этого глава государства подписал указ о порядке выплат некоторым иностранным кредиторам, позволяющий осуществлять их в рублях.