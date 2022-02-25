Минфин США объявил санкции против Сбербанка и Газпромбанка

Члены руководства Сбербанка и ВТБ Ведяхин, Пучков и Соловьев попали под новые санкции США. Об этом накануне сообщило министерство финансов США, передает РИА Новости.

Президент США Джо Байден объявил очередной транш санкций, позднее стали известны подробности, которые предоставило министерство финансов страны.

Согласно списку, новые санкции коснулись первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, а также членов руководящего звена ВТБ Андрея Пучкова и Юрия Соловьева и его супруги Галины Улютиной.

Санкции ввели также против 11 юридических лиц, включая Сбербанк и Газпромбанк.

Как сообщило американское министерство финансов, всем финансовым институтам США предписано в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета в Сбербанке, попавшем под санкции.

Под блокирующие санкции также попали банк «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк вместе с дочерними структурами, добавил Минфин США.

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении 24 физических и юрлиц из Беларуси из-за ситуации вокруг Украины.

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором сообщил о начале спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что мероприятия являются самозащитой и направлены на демилитаризацию Украины. Российский лидер отметил, что накануне руководители ДНР и ЛНР обратились за помощью в отражении агрессии Киева.