Путин: Россия будет стремиться к демилитаризации Украины

В ходе объявленной специальной военной операции Москва будет стремиться к демилитаризации Украины. Об этом Президент России Владимир Путин заявил в новом телеобращении к гражданам.

«Ее цель — защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, — подчеркнул глава государства. — И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российский Федерации».

В своем видеобращении Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции. Российский лидер отметил, что накануне руководители ДНР и ЛНР обратились за помощью в отражении агрессии Украины.