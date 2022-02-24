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Экономика
24 февраля 2022  23:44

Минфин США ввел санкции против 24 официальных лиц и предприятий Беларуси

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Минфин США ввел санкции в отношении 24 физических и юрлиц из Беларуси из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС. 

В ведомстве отметили, что ограничения вводятся «из-за поддержки Белоруссией и оказания помощи во вторжении». 

Рестрикции коснулись некоторые предприятия оборонной промышленности, кроме того, санкции введено против главы Минобороны Беларуси Виктора Хренина и секретаря Совбеза, экс-начальника генштаба Александра Вольфовича.

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