Милли назвал контрнаступление ВСУ «очень тяжелой битвой»

Контрнаступление Вооруженных сил Украины представляет собой «очень тяжелую» и «очень жестокую» битву. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает агентство Reuters.

«Украина начала наступать — и они постепенно двигаются вперед. Это очень тяжелая битва. Она очень жестокая, и на нее уйдет значительное время, а цена будет высокой», — констатировал американский генерал.

Ранее газета The New York Times раскрыла критерии оценки действий Вооруженных сил Украины странами Запада. Позднее издание Politico написало, что Украина не хочет, чтобы ее подталкивали в ходе контрнаступления. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк и вовсе заметил, что контрнаступление еще не началось.

По информации российской стороны, с начала контрнаступления ВСУ потеряли примерно 7,5 тыс. солдат и большое количество техники, включая часть танков Leopard 2 немецкого производства. Оценки потерь Украины странами Запада значительно более скромны, хотя и они отмечают поражение заметного числа украинских боевых машин.