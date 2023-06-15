Подоляк заявил, что контрнаступление украинской армии ещё не началось

Вооруженные силы Украине пока еще не начали контрнаступление. Об этом заявил в эфире телемарафона советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы еще не начинали контрнаступления как такового, а Россия говорит: „Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление“», — приводит слова политика издание «НВ».

По мнению Подоляка, украинские войска сейчас занимаются «тестированием», которое «позволяет продвигаться». Единственным планом ВСУ он назвал «максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте», а единственной целью — выход на границы 1991 года.

На высказывание Подоляка отреагировал в своем Telegram-канале Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, который увидел в нем признаки «геноцида». Он также призвал мировое сообщество и ООН привлечь к ответственности руководство Украины.

Ранее газета The New York Times раскрыла критерии оценки действий Вооруженных сил Украины странами Запада. Позднее издание Politico написало, что Украина не хочет, чтобы ее подталкивали в ходе контрнаступления.